2018-11-26T06:21:52+03:00
Происшествия

«Дома ждут муж и трое детей». В Прикамье разыскивается 29-летняя Ольга Чудинова

Последний раз девушку видели в ночном клубе «Сова»
Константин КЯКИНЕН
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Каждый день в Прикамье пропадают люди. С 24 ноября родные и близкие разыскивают 29-летнюю Ольгу Сергеевну Чудинову из Добрянки. Девушка никогда не исчезала надолго. После раз Ольгу видели в ночном клубе «Сова», с тех пор нет никакой информации о ее местонахождении.

Дома пропавшую женщину ждут муж и трое детей. Они очень обеспокоены ее исчезновениией и обращаются за помощью. Всех, кто располагает любой информацией о том, где может находиться девушка, просят сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, на лице родинки, всегда носит очки. Была одета в шубу, джинсы, на ногах - ботильоны.

Ранее мы сообщали, что пермяки ночью нашли пропавших мальчиков живыми. Операция по поиску пермских детей, которые после экскурсии на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь в Пермском районе убежали в лес и потерялись, увенчалась успехом.

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