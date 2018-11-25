В аварии в Пермском крае погибли три человека

СЕГОДНЯ 21:12 2018-11-25T21:12:27+03:00

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В субботу, 24 ноября, на трассе в Пермском крае произошла страшная авария с тремя погибшими. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП случилось на трассе Чайковский - Кукуштан.

- Автомобиль "Рено" столкнулся с грузовиком, - сообщили в пресс-службе. - Погибли водитель иномарки и двое его пассажиров. Причины аварии еще устанавливаются сотрудниками полиции. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что массовое ДТП случилось на Восточном обходе в районе ЖК «Грибоедовский». Как сообщили очевидцы в соцсетях, в аварии пострадало более 10 машин. А в Перми в микрорайоне Парковый вечером в субботу произошла авария с участием автобуса и троллейбуса. Такде на перекрестке Бульвара Гагарина и улицы Ушинского автобус не вписался в поворот, его развернуло на льду и отбросило на обочину. Сотрудники МЧС убедительно просят осторожнее двигаться по дорогам - на улице плохие погодные условия.