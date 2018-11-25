«Хотим библиокотика!»: в Пермской библиотеке имени Горького подумывают взять на работу кота из приюта

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-25T16:54:21+03:00

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- Стоит ли взять кота из приюта в библиотеку? – с таким вопросом обратились к пермским читателям библиотекари из краевой библиотеки имени Горького, объявив интернет-голосование на своей страничке ВКонтакте.

- Да, это проявление гуманности и спасение для кота, - к такому варианту ответа на 25 ноября присоединились 70,7 процента проголосовавших.

И только 7 процентов участников голосования ответили, что готовы участвовать в содержании кота, хотя это очень важный пункт.

- Конечно, в штатном расписании должности «библиокот» нет, поэтому содержать его можно только на добровольные частные пожертвования сотрудников и читателей. Мы хотим узнать ваше мнение об этом, вот и решили провести опрос, - объяснили авторы инициативы.

Иметь собственного кота пермским библиотекарям очень хочется.

- Коты работают в Эрмитаже и состоят на службе у Британской королевы, - написали они. - Про библиокотиков известно меньше. Меж тем, еще в библиотеках Древнего Египта люди держали кошек для защиты книг от мышей. В наши дни коты живут в библиотеках по всему миру – не столько для отпугивания грызунов, сколько для милоты и уюта. В США в 1987 году даже создано «Общество библиотечных котов», ведущее базу всех котеек, содержащихся в библиотеках. Книга Вики Майрон, написанная по реальным событиям, «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» издана гигантскими тиражами. Она принесла автору гонорар больше миллиона долларов и стала энциклопедией библиотечной жизни.

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