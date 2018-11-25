2018-11-25T16:54:21+03:00
Общество

«Хотим библиокотика!»: в Пермской библиотеке имени Горького подумывают взять на работу кота из приюта

На страничке ВКонтакте библиотекари объявили интернет-голосование среди читателей
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Победительница фотоконкурса «ПН» «Кот в доме хозяин» кошечка ШирлиПобедительница фотоконкурса «ПН» «Кот в доме хозяин» кошечка ШирлиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

- Стоит ли взять кота из приюта в библиотеку? – с таким вопросом обратились к пермским читателям библиотекари из краевой библиотеки имени Горького, объявив интернет-голосование на своей страничке ВКонтакте.

- Да, это проявление гуманности и спасение для кота, - к такому варианту ответа на 25 ноября присоединились 70,7 процента проголосовавших.

И только 7 процентов участников голосования ответили, что готовы участвовать в содержании кота, хотя это очень важный пункт.

- Конечно, в штатном расписании должности «библиокот» нет, поэтому содержать его можно только на добровольные частные пожертвования сотрудников и читателей. Мы хотим узнать ваше мнение об этом, вот и решили провести опрос, - объяснили авторы инициативы.

Иметь собственного кота пермским библиотекарям очень хочется.

- Коты работают в Эрмитаже и состоят на службе у Британской королевы, - написали они. - Про библиокотиков известно меньше. Меж тем, еще в библиотеках Древнего Египта люди держали кошек для защиты книг от мышей. В наши дни коты живут в библиотеках по всему миру – не столько для отпугивания грызунов, сколько для милоты и уюта. В США в 1987 году даже создано «Общество библиотечных котов», ведущее базу всех котеек, содержащихся в библиотеках. Книга Вики Майрон, написанная по реальным событиям, «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир» издана гигантскими тиражами. Она принесла автору гонорар больше миллиона долларов и стала энциклопедией библиотечной жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усатым победителям фотоконкурса «Кот в доме хозяин» в редакции «КП» в Перми вручили вкусные и полезные подарки

На церемонию награждения Ширли и Виски привели своих хозяек (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на ледовый городок потратят на 4 миллиона рублей меньше, чем в прошлом году
В Прикамье за одну ночь на улицах города ограбили двух женщин
Эвакуированные после взрыва газа жильцы малосемейного общежития в Перми возвращаются домой
В Перми погорельцев "малосемейки" эвакуировали в пункт временного размещения в спорткомплексе «БМ»
«Дороги не почищены - и вот результат!»: в Перми из-за гололеда произошли аварии с участием десятков машин
Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов провалил старт в Финляндии
В Перми в гипермаркете «Лента» на голову женщине упала потолочная плитка
В Прикамье родителям пришлось расплачиваться за преступление подростка
«Мог сделать все, что угодно». Известную пермскую зоозащитницу Галю Море чуть не изнасиловали в такси
В Прикамье пожарные спасли 88-детнюю женщину
В Прикамье 59-летний мужчина в драке сломал знакомому ребра
Организаторов подпольного казино осудили в Прикамье
«Смена тренера не помогла». «Молот-Прикамье» вновь проиграл в Перми
"Второй раз потерялся в сосновом бору". В Перми разыскивают 77-летнего пенсионера
«5 километров гирлянд и 130 светящихся деревьев». Центр Перми начали украшать к Новому году