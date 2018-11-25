2018-11-25T10:56:58+03:00
Происшествия

В Прикамье за одну ночь на улицах города ограбили двух женщин

Грабителя поймали, но он усел выбросить золотые обручальные кольца и серьги
Андрей МАТЛИН
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Грабителя повязали, но он смог скинуть часть похищенного.Грабителя повязали, но он смог скинуть часть похищенного.
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На центральной улице Ленина в Нытве прошлой ночью произошла целая серия ограблений. Полицейские раскрыли два из них.

- В полицию в 4 часа утра позвонила 26-летняя местная жительница, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Она сообщила, что входила во двор дома на улице Ленина в Нытве, с собой у нее была сумочка с двумя тысячами рублей. В темном дворе ее подкараулили грабитель. Он напал на молодую женщину и выхватил из рук сумку.

Через 10 минут в полицию позвонила еще одна жертва. На этот раз нападавший забрал у нее сотовый телефон, заставил вынуть из ушей серьги и отдать два золотых обручальных кольца, которые лежали в сумочке.

Обе потерпевшие описывали сходные приметы нападавшего, и скоро его удалось задержать.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 37-летнего местного жителя, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Его задержали и доставили в отдел полиции. Содержимое сумок оперативники изъяли и передали потерпевшим. А вот сами женские аксессуары злоумышленник успел уничтожить - выбросить.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. По фактам грабежей возбудили уголовные дела.

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