В Перми погорельцев "малосемейки" эвакуировали в пункт временного размещения в спорткомплексе «БМ»
В воскресенье утром произошло возгорание в квартире жилого дома на улице Клары Цеткин. Жителей "малосемейки" пришлось временно разместить в спортивном комплексе «БМ».
- Сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Клары Цеткин поступило сегодня, в воскресенье, в 7.50, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Когда пожарные прибыли на место пожара, выяснилось, что в одной из квартир выбиты оконные стекла, с чем это связано, предстоит выяснить.
К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Всего было задействовано 23 единицы техники и 83 человека личного состава, в том числе, от МЧС - 6 единиц техники и 21 пожарный.
В результате пожара никто не пострадал, но жителей дома пришлось эвакуировать. Очевидцы сообщают, что слышали в доме хлопок, похожий на взрыв газа.
- Бригада службы спасения эвакуировала жильцов дома в пункт временного размещения в спортивном комплексе «БМ» на улице Коминтерна,25, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Причины пожара устанавливаются.