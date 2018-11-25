В Перми погорельцев "малосемейки" эвакуировали в пункт временного размещения в спорткомплексе «БМ»

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-25T08:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье утром произошло возгорание в квартире жилого дома на улице Клары Цеткин. Жителей "малосемейки" пришлось временно разместить в спортивном комплексе «БМ».

- Сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Клары Цеткин поступило сегодня, в воскресенье, в 7.50, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Когда пожарные прибыли на место пожара, выяснилось, что в одной из квартир выбиты оконные стекла, с чем это связано, предстоит выяснить.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Всего было задействовано 23 единицы техники и 83 человека личного состава, в том числе, от МЧС - 6 единиц техники и 21 пожарный.

В результате пожара никто не пострадал, но жителей дома пришлось эвакуировать. Очевидцы сообщают, что слышали в доме хлопок, похожий на взрыв газа.

- Бригада службы спасения эвакуировала жильцов дома в пункт временного размещения в спортивном комплексе «БМ» на улице Коминтерна,25, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Причины пожара устанавливаются.