Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов провалил старт в Финляндии
Соревнования в финской Руке проходили в сложных погодных условиях. Из-за сильного ветра соревнования несколько раз переносили. И в результате организаторы решили провести только одну попытку вместо двух.
24-летний пермяк Евгений Климов, который выиграл прошлый этап Кубка мира в польской Висле, прыгал последним. Подопечный Александра Гаранина «перегорел» и не смог показать хороший прыжок. Евгений Климов занял обидное 31-е место. Напомним, что очки в общий зачет Кубка мира присуждают первым тридцати спортсменам.
Первенствовал японец Риою Кобаяси, опередив поляков Камила Стоха и Петра Жилу. Японский прыгун возглавил общий зачет Кубка мира, а Климов опустился на третье место.