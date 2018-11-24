Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов провалил старт в Финляндии

24 Нояб. 21:15 2018-11-24T21:15:00+03:00

Он занял только 31-е место и лишился желтой майки лидера

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Соревнования в финской Руке проходили в сложных погодных условиях. Из-за сильного ветра соревнования несколько раз переносили. И в результате организаторы решили провести только одну попытку вместо двух.

24-летний пермяк Евгений Климов, который выиграл прошлый этап Кубка мира в польской Висле, прыгал последним. Подопечный Александра Гаранина «перегорел» и не смог показать хороший прыжок. Евгений Климов занял обидное 31-е место. Напомним, что очки в общий зачет Кубка мира присуждают первым тридцати спортсменам.

Первенствовал японец Риою Кобаяси, опередив поляков Камила Стоха и Петра Жилу. Японский прыгун возглавил общий зачет Кубка мира, а Климов опустился на третье место.