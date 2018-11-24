В Перми в гипермаркете «Лента» на голову женщине упала потолочная плитка

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-24T15:23:14+03:00

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24 ноября в гипермаркете «Лента» на ул. Героев Хасана, 105 произошло ЧП. На голову женщине упала декоративная пластиковая плитка с потолка.

- В полицию поступила информация о падении декоративной пластиковой ячейки потолочной плитки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, проводится проверка.

Очевидцы происшествия сообщают, что после падения плитки женщина обратилась к администрации гипермаркета и написала претензию. Сотрудниками магазина была вызвана скорая, которая увезла покупательницу в больницу на обследование.

Ранее мы писали, что 22 ноября из пермского торгового центра «Алмаз» эвакуировали посетителей и сотрудников. Посетители почувствовали запах горелой проводки. Проверка помещений сотрудниками пожарно-спасательных подразделений не выявила возгорания. Задымления не было. После этого центр продолжил работу.