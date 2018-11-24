2018-11-24T11:22:38+03:00
Происшествия

«Мог сделать все, что угодно». Известную пермскую зоозащитницу Галю Море чуть не изнасиловали в такси

Водителя уже уволили
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсетиФото: архив "КП"
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Пермская зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море сообщила в соцсетях о попытке изнасилования. 23 ноября на женщину напал водитель такси.

- Сажусь в такси с кучей сумок, - рассказывает Галя Море. - Водитель начинает разговор о сексе и рассказывает о том, как спит с 15-летними девочками. Затем он блокирует двери и начинает приставать. Меня спас только звонок подруги Даши в службу поддержки такси.

Как говорит зоозащитница, в диспетчерской такси быстро среагировали на звонок и заставили мужчину остановиться и выпустить девушку. После этого Галя Море прислала аудиозапись разговора, которую она успела сделать, и водителя уволили.

Девушка надеется, что водитель будет привлечен к ответственности.

- Я не знаю, как передать словами то одиночество и отчаянье, которые ты переживаешь, запертая в одной машине с человеком, который может сделать с тобой все, что угодно, - сообщила девушка. - Спасибо такси за быструю реакцию и разрешение ситуации. Все, что можно сделать для привлечения к ответственности водителя, мы сделали.

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