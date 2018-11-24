2018-11-24T10:05:41+03:00
Происшествия

В Прикамье пожарные спасли 88-детнюю женщину

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при топке бани
Константин КЯКИНЕН
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23 ноября в Лысьве сгорел деревянный дом. Пожарные 27 ОФПС по Пермскому краю получили сообщение о возгорании частного дома на ул. Советской в 14 часов 21 минуту.

Когда огнеборцы прибыли на место пожара, то надворные постройки дома и кровля дома были полностью в огне. Пожарным удалось зайти внутрь здания и спасти 88-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина была госпитализирована в городскую больницу Лысьвы.

По данному факту проводится проверка. Предполагаемой причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при топке бани.

Ранее мы писали, что на пожаре в Чермозе погиб пенсионер. Установлено, что для освещения помещения он использовал свечу. Электричества в доме не было. Пожар начался в полшестого утра, его заметила соседка. Огнеборцы прибыли через четыре минуты. Но к этому времени уже произошло обрушение горящих деревянных конструкций надворных построек. Сам дом был полностью в огне. Зайти внутрь, чтобы проверить наличие людей, было невозможно

В Прикамье сгорел деревянный дом, пострадала 88-детняя пенсионерка.видео: "ЛЫСЬВА СЕГОДНЯ"

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