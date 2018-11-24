В Прикамье 59-летний мужчина в драке сломал знакомому ребра

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-24T09:48:02+03:00

Они вместе выпивали, а после этого между ними вспыхнула ссора

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В Чусовском районе в поселке Комарихинский возле одного из домов подрались мужчины. Они сначала выпивали, а затем поспорили. Ссора переросла в драку. 59-летний мужчина оказался сильнее своего 35-летнего соперника. Он сильно избил молодого человека.

- 35-летний мужчина с переломами ребер и повреждением легкого госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания.

Тем временем, в Перми разыскивается преступник, напавший на 9-летнего ребенка в Мотовилихинском районе. На вид мужчине 30 лет. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы короткие светлые или рыжие, брови тонкие светлые, нос прямой, щеки полные, подбородок раздвоенный или имеет ямочку. Любые сведения о личности подозреваемого просят незамедлительно сообщать по телефону: 8 (342) 249-54-55, 8-902-83-16-883. Анонимность гарантируется.