2018-11-24T08:59:41+03:00
Общество

Организаторов подпольного казино осудили в Прикамье

Игровое оборудование они установили в арендованном помещении в Березниках
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Городской суд Березников рассмотрел уголовное дело в отношении двух организаторов подпольного казино на территории города. Мужчины сняли в аренду помещение, установили там игровое оборудование с выходом в интернет. Подпольное казино работало с августа 2016 по август 2017 года, пока его не прикрыли полицейские.

Суд признал мужчин виновными в организации и проведении азартных игр и приговорил одного виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Второй соучастник преступления отделался штрафом в 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Прикамье высокопоставленные сотрудницы налоговой инспекции присваивали деньги из фонда оплаты труда. Две женщины обогатились на 3,4 млн рублей. Одна из сотрудниц налоговой инспекции уволена с занимаемой должности.

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