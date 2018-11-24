2018-11-24T07:14:25+03:00
Спорт

«Смена тренера не помогла». «Молот-Прикамье» вновь проиграл в Перми

«Молотобойцы» проиграли челябинскому «Челмету» в серии послематчевых буллитов
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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Накануне матча с челябинским «Челметом» в отставку подал главный тренер «Молота-Прикамье» Дмитрий Крамаренко. На тренерский мостик заступил его помощник Вячеслав Долишня. Но смена тренера мало помогла пермскому клубу, «Молот» вновь проиграл дома. Хозяева площадки могли выиграть в основное время, но пропустили шайбу за две минуты до окончания встречи. Матч перешел в овертайм, а затем и до послематчевых буллитов. Удача оказалась на стороне челябинцев. Пермяки уступили 3:4. У «Молота» шайбы забрасывали Руслан Шайхулов, Матвей Тымченко и Илья Серегин.

- Могу сказать, что претензий к хоккеистам у меня нет, - отметил после матча и.о. главного тренера «молотобойцев» Вячеслав Долишня. - Да, были ошибки, но особых претензий они не вызывают. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку. А с ошибками мы будем разбираться.

После матча с «Челметом» пермяки остались на 26-м месте в турнирной таблице.

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