В Перми горе-папаша выплатил алиментов почти на полмиллиона рублей
В Перми судебные приставы взыскали с алиментщика почти полмиллиона рублей на содержание 11-летней дочери. Отец и мать девочки были лишены родительских прав еще в 2010 году. Тогда же суд обязал мужчину перечислять четвертую часть своих доходов на содержание дочери, которая находилась в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Мужчина в добровольном порядке мужчина алименты не выплачивал, а с 2013 по 2016 год за совершение преступления отбывал наказание в виде лишения свободы.
- В год освобождения из мест лишения свободы несовершеннолетнюю девочку удочерили, - сообщили в службе судебных приставов. - Но за шесть накопился в размере почти 450 тысяч рублей.
Спустя 2 года судебным приставам все же удалось разыскать неплательщика. Не желая новых проблем с законом, мужчина нашел нужную сумму и полностью погасил всю задолженность. Деньги уже перечислены на счет девочки.