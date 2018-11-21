В Перми горе-папаша выплатил алиментов почти на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-21T11:25:23+03:00

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В Перми судебные приставы взыскали с алиментщика почти полмиллиона рублей на содержание 11-летней дочери. Отец и мать девочки были лишены родительских прав еще в 2010 году. Тогда же суд обязал мужчину перечислять четвертую часть своих доходов на содержание дочери, которая находилась в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Мужчина в добровольном порядке мужчина алименты не выплачивал, а с 2013 по 2016 год за совершение преступления отбывал наказание в виде лишения свободы.

- В год освобождения из мест лишения свободы несовершеннолетнюю девочку удочерили, - сообщили в службе судебных приставов. - Но за шесть накопился в размере почти 450 тысяч рублей.

Спустя 2 года судебным приставам все же удалось разыскать неплательщика. Не желая новых проблем с законом, мужчина нашел нужную сумму и полностью погасил всю задолженность. Деньги уже перечислены на счет девочки.