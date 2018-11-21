2018-11-21T11:05:49+03:00
Общество

В Прикамье прикрыли пансионат для престарелых «Луч надежды»

Там нашли более 140 нарушений правил пожарной безопасности и санитарных норм
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Судебные приставы Прикамья приостановили деятельность частного пансионата для пожилых людей и инвалидов «Луч надежды». Он располагается в деревне Монастырка в Осинском районе.

Районная прокуратура в ходе проверки учреждения выявила 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Так, пациенты живут в старых, деревянных корпусах. Вся мебель в ветхом состоянии, большая часть сломана, новую руководство учреждения не закупает. В бараках нет туалетных комнат, в некоторых зданиях не проведена канализация. Питьевая вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице, а бытовые отходы складировались на территории и не вывозились.

Также при отделке палат и коридоров использовались горючие материалы и легковоспламеняющиеся краски. Кроме того, отсутствуют пути эвакуации.

Кроме того, пациентам не оказывалась должная медицинская помощь, а работники пансионата не имели необходимой квалификации и допуска к работе с пожилыми людьми.

- По факту выявленных нарушений прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запретить деятельность организации, которое было удовлетворено, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - Однако для исполнения судебного решения потребовался месяц. 52 пенсионеров, находящихся в трех- и одноэтажных домах, а также в нежилом здании бывшей пекарни, необходимо было перевезти в государственные социальные учреждения. Сложность состояла в том, что некоторые граждане не могли передвигаться самостоятельно, еще часть постояльцев отказывалась покидать приют.

Сейчас все здания и помещения частного приюта опечатаны. Руководитель ООО «Луч Надежды» предупреждена об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 50 человек спаслись из дома в Перми, где произошел пожар
В Перми горе-папаша выплатил алиментов почти на полмиллиона рублей
Начальнику департамента ЖКХ Перми грозит увольнение за срыв отопительного сезона
В Прикамье задержали водителя BMW с липовыми правами
В Прикамье пьяная девушка жестоко избила свою бабушку и ее сожителя
Придется ли пермякам платить коммуналку за соседей-должников?
В Перми совершена серия краж из киосков по продаже воды
Пропавший в Куеде работник мясокомбината нашелся
В Перми «Ниссан» врезался в «Субару», погибли два человека
На прямой эфир губернатора в Instagram поступило более 500 вопросов от жителей региона
В Прикамье семейная пара добилась компенсации за испорченный отпуск
В Перми осужден участник крупного наркокартеля
В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году
В Прикамье ищут 32-летнюю женщину, которая ушла из дома вечером в воскресенье
В Перми «треснувший» 16-этажный дом отремонтируют за 32 млн рублей
В Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину
Девять домов добавили, один – выкинули: за счет бюджета отремонтируют фасады 58 зданий в центре Перми
В Перми построят небоскреб высотой в сто метров
«Надо менять такую идеологию!» Губернатор Прикамья пообещал, что за освещение дворов в городе будут платить муниципалитет, а не жильцы
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?