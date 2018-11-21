В Прикамье прикрыли пансионат для престарелых «Луч надежды»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-21T11:05:49+03:00

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Судебные приставы Прикамья приостановили деятельность частного пансионата для пожилых людей и инвалидов «Луч надежды». Он располагается в деревне Монастырка в Осинском районе.

Районная прокуратура в ходе проверки учреждения выявила 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Так, пациенты живут в старых, деревянных корпусах. Вся мебель в ветхом состоянии, большая часть сломана, новую руководство учреждения не закупает. В бараках нет туалетных комнат, в некоторых зданиях не проведена канализация. Питьевая вода доставлялась из общественного колодца, расположенного на улице, а бытовые отходы складировались на территории и не вывозились.

Также при отделке палат и коридоров использовались горючие материалы и легковоспламеняющиеся краски. Кроме того, отсутствуют пути эвакуации.

Кроме того, пациентам не оказывалась должная медицинская помощь, а работники пансионата не имели необходимой квалификации и допуска к работе с пожилыми людьми.

- По факту выявленных нарушений прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запретить деятельность организации, которое было удовлетворено, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - Однако для исполнения судебного решения потребовался месяц. 52 пенсионеров, находящихся в трех- и одноэтажных домах, а также в нежилом здании бывшей пекарни, необходимо было перевезти в государственные социальные учреждения. Сложность состояла в том, что некоторые граждане не могли передвигаться самостоятельно, еще часть постояльцев отказывалась покидать приют.

Сейчас все здания и помещения частного приюта опечатаны. Руководитель ООО «Луч Надежды» предупреждена об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда.