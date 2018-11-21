2018-11-21T10:43:29+03:00
Общество

Начальнику департамента ЖКХ Перми грозит увольнение за срыв отопительного сезона

Губернатор Прикамья Максим Решетников подверг критике работу ведомства
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Начальник департамента ЖКХ Сергей Романов может лишиться своего портфеля из-за критики губернатора Максима Решетникова. Глава Пермского края заявил, что к ЖКХ в Перми было много вопросов.

- Люди жаловались. В отопительный сезон мы заходили, мягко говоря, не безболезненно, – отметил Максим Решетников на «прямой линии» в Instagram. – Предложил главе администрации (Самойлову) серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере.

Самому главе администрации Дмитрию Самойлову также досталось из-за проблем с освещением в ЖК «Грибоедовский».

- По всей видимости, сам поеду туда налаживать освещение вместе с жителями, если городская администрация не может, - заявил губернатор. - Или уже с новым замглавы поеду, выдам Дмитрию Ивановичу инструменты.

Отметим, что Сергей Романов возглавил департамент жилищно-коммунального хозяйства Перми в январе 2017 года.

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