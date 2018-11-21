В Прикамье пьяная девушка жестоко избила свою бабушку и ее сожителя

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-21T09:50:48+03:00

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24-летняя жительница поселка Комарихинский Чусовского района пришла в гости к своей бабушке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она поссорилась с сожителем своей родственницы. После словесной перепалки она подошла к кровати и скинула пожилого мужчину на пол. Затем принялись бить его ногами. Бабушка сделала внучке замечание, за что и поплатилась. Внучка за руку стащила пенсионерку с кровати и также избила.

Но и после этого девушка не успокоилась. Она кричала, что убьет всех. А затем взяла стул и ударила по голове мужчине.

- В результате противоправных действий обвиняемой пенсионеру был причинен легкий вред здоровью, а женщине – средней тяжести, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Установлено, что ранее нападавшая привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Жительницу Чусовского района будут судить по обвинениям в угрозе убийством и причинении легкой и средней тяжести вреда здоровью.