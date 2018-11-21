В Перми совершена серия краж из киосков по продаже воды

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-21T10:06:33+03:00

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В Перми перед судом предстанут мужчины, обвиняемые в хищении денег из киосков по продаже воды. 29-летний и 26-летний пермяки по ночам взламывали двери монтировкой и забирали купюроприемники. Следователи доказали их причастность к семи кражам. Из киосков они похитили порядка 40 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, один из задержанных работал водителем такси. Сами грабители признались, что совершали преступления в Индустриальном и Свердловском районах краевой столицы.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчинам предъявлено обвинение в кражах. Дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения. Грабителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Тем временем, четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля. В августе 2018 года двое 17-летних и двое 16-летних парней ночью заметили припаркованный на одной из улиц Добрянки автомобиль. Они решили угнать его, чтобы покататься. Несколько дней ребята гоняли на машине по Добрянскому району, пока их не задержала полиция.