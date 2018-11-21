Пропавший в Куеде работник мясокомбината нашелся

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-21T07:49:32+03:00

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35-летний Максим Т. нашелся. Он жив, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщают пользователи соцсетей. В полиции проверяют эту информацию.

Напомним, что работник мясокомбината он ушел 18 ноября в полночь с работы и пропал. Последний раз мужчину видели в кафе-баре «Карина» в Куеде той же ночью. С тех пор его никто не видел.

Также мы писали, что в Чусовом разыскивается 32-летняя Анна Сергеевна Черепанова. Женщина ушла из дома по ул. Бисерская в воскресенье, 18 ноября, около восьми часов вечера и пропала. Приметы девушки: рост 166 см, глаза серо-зеленые, волосы до плеч. Была одета в светлое пальто, светлую шапку. На ногах были зимние сапоги черного цвета. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Анны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102). Дома ее ждет муж с детьми.