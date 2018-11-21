2018-11-21T07:51:03+03:00
Происшествия

В Перми «Ниссан» врезался в «Субару», погибли два человека

Виновником аварии стал водитель «Ниссана»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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20 ноября в Перми в Свердловском районе около 23 часов у дома по ул. Таежная, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие. 21-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Субару».

В результате ДТП погибли молодой водитель «Ниссана» и его пассажирка, 21-летняя девушка. Они скончались на месте. Водитель Водитель «Субару» доставлен в больницу с ушибами.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП. В аварии пострадали трое мужчин. Кампания молодых людей ехала в четыре утра 20 ноября по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина в направлении улицы Грибоедова. Как сообщили нам в пресс-службе краевого ГИБДД, неустановленный водитель иномарки сильно превысил скорость и наехал на бордюрный камень. После этого машину отбросило на опору ЛЭП.

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