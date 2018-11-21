2018-11-21T07:32:05+03:00
Общество

На прямой эфир губернатора в Instagram поступило более 500 вопросов от жителей региона

К прямому эфиру присоединились более тысячи пользователей соцсетей
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Во вторник, 20 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников провел второй прямой эфир в социальной сети Instagram. В этот раз глава региона отвечал исключительно на вопросы жителей края.

Глава региона обозначил, что он остановится на наиболее системных вопросах, которые касаются многих пермяков и могут быть интересны большинству пользователей Instagram. «Вопросы объединил по тематике, чтобы успеть дать побольше ответов», - отметил Максим Решетников.

В общей сложности к прямому эфиру присоединилось более тысячи уникальных пользователей социальной сети, единовременно онлайн за ним следило в среднем 250 человек.

Анонс прямого эфира в Instagram собрал более 500 вопросов. Большая часть из них была посвящена социальной поддержке незащищенных групп населения, решению вопросов «обманутых дольщиков», вывозу твердых бытовых отходов, газификации и освещению.

По словам губернатора, по освещению к нему поступает большое количество вопросов. «Например, утром выключают освещение на улице, когда еще не достаточно светло. Дам поручение главе Перми посмотреть по режимам работы, чтобы это урегулировать, - отметил Максим Решетников. – Кроме того, город сейчас вышел с предложением реализовать проект «Умный свет», пилот которого тестировали на ул. Попова. Город предлагает почти треть светильников заменить на новые. В крае ведутся масштабные работы по строительству новых социальных объектов, при этом мы сразу учитываем потребность в хорошем освещении, чтобы там все было залито светом».

Помимо этого, во время ответов на вопросы губернатор дал поручения некоторым главам профильных ведомств. Министру социального развития Павлу Фокину – отреагировать на обращение одинокой матери, проинформировать ее мерах социальной поддержки, которые есть в регионе, а главе Минздрава Оксане Мелеховой – проинспектировать работу Краснокамской поликлиники, так как жители жаловались на низкую доступность получения медицинских услуг в учреждении.

В завершении губернатор Прикамья пообещал, что в начале декабря онлайн-общение с жителями обязательно повторится.

Запись прямого эфира главы региона в социальной сети доступна в сервисе IGTV в Instagram, а также в аккаунте Пермского края на Youtube.com.

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