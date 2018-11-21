В Прикамье семейная пара добилась компенсации за испорченный отпуск
В Прикамье супружеская пара подала в суд на приставов за испорченный отпуск. Как следует из материалов дела, в январе этого года судебные приставы вынесли постановление об окончании исполнительного производства в отношении главы семьи. В апреле супружеская пара с двумя детьми решила отдохнуть за границей. Но главе семьи было отказано в выезде из России.
Супруги обратились в суд и потребовали взыскать стоимость путевки в размере 48 871 рубль и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Однако суд удовлетворил требования частично. За счет казны Российской Федерации пермякам будет выплачена стоимость путевки в размере 35 826 рублей и компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.
Обе стороны не согласили с решением и обратились в суд с апелляционными жалобами. Законность и обоснованность решения будет оценена Пермским краевым судом.