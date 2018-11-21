В Перми осужден участник крупного наркокартеля

СЕГОДНЯ 06:35 2018-11-21T06:35:05+03:00

Организация снабжала наркотиками не только города Пермского края, но и Екатеринбург, Ижевск, Челябинск

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Мотовилихинский районный суд вынес приговор 22-летнему наркодилеру. Пермяк входил в состав организованной преступной группы, которая снабжала запрещенными веществами не только города Пермского края, но и Екатеринбург, Ижевск, Челябинск.

Группа действовала с октября 2016 года по 29 июня 2017 года. Молодой человек в наркокартеле выполнял роль оператора интернет-магазина, а также делал закладки запрещенных препаратов.

Правоохранителям удалось пресечь преступную деятельность наркокартеля. В ходе обысков были изъяты более 11,5 кг запрещенных веществ.

22-летнего наркодилера признали виновным в совершении 14 преступлений. Суд приговорил его к наказанию в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, со штрафом размере 800 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. В отношении остальных участников преступного сообщества ведется следствие, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.