В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление к Новому году

СЕГОДНЯ 06:20 2018-11-21T06:22:55+03:00

В этом году утвержден единый дизайн

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В краевой столице стартовал конкурс на лучшее оформление организаций к Новому году. Участие для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 14 декабря в администрацию района.

Жюри будет оценивать световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (установка ледяных фигур и скульптур, украшение деревьев), а также внутреннее оформление.

Пермские власти обращают внимание, что в этом году впервые в городе утвержден единый фирменный стиль новогоднего оформления. Дизайн состоит из трех элементов – фразы «С Новым годом», яркой неоновой ели, а также огней, без которых невозможно представить Новый год. В таком стиле будет украшен весь город – учреждения культуры, образования, спорта, бизнеса, улицы Перми. Предприятиям и организациям города также рекомендовано следовать ему.

Информацию можно получить в департаменте экономики и промышленной политики администрации города Перми (ул. Сибирская, 27 (каб.107), Элла Владимировна Павлова, т. 2-57-19-40, e-mail: pavlova-ev@gorodperm.ru).

В конце декабря победители и участники конкурса будут награждены дипломами и подарками.