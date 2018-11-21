2018-11-21T06:09:44+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут 32-летнюю женщину, которая ушла из дома вечером в воскресенье

Дома ее ждет муж с детьми
Константин КЯКИНЕН
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В Чусовом разыскивается 32-летняя Анна Сергеевна Черепанова. Женщина ушла из дома по ул. Бисерская в воскресенье, 18 ноября, около восьми часов вечера и пропала. Местонахождение пропавшей женщины неизвестно, хотя подписчики чусовских пабликов утверждают, что видели ее в компании молодых людей у одного из общежитий города. Они распивали спиртные напитки.

Приметы девушки: рост 166см, глаза серо-зелёные, волосы до плеч. Была одета в светлое пальто, светлую шапку. На ногах были зимние сапоги черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Анны, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102). Дома ее ждет муж с детьми.

Накануне мы писали, что в Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину. Дмитрий Веприков пропал еще 10 ноября. Раньше он никогда надолго не уходил.

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