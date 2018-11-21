2018-11-21T05:54:24+03:00
Общество

В Перми «треснувший» 16-этажный дом отремонтируют за 32 млн рублей

Дом был сдан только в 2005 году, но уже сейчас нуждается в капитальном ремонте
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Фонд капитального ремонта подписал контракт с ООО «Стройдиагностика». Эта подрядная организация выбрана для выполнения капитального ремонта дома по ул. Подлесной, 3а. 16-этажный дом сдан в эксплуатацию в 2005 году, но уже сейчас нуждается в ремонте. В несущих стенах появляются трещины, из фасада выдавливаются кирпичи.

Ремонт предусматривает усиление наружных и внутренних стен, поврежденных трещинами, устройство дополнительных температурных швов кирпичной кладки, а также усиление узлов сопряжения стен и несущих элементов входных групп.

- Состояние дома требует выполнения достаточно большого объема работ, поэтому срок завершения ремонта –16 месяцев, - отметил генеральный директор фонда Дмитрий Баранов. - В этом году мы провели инструментальное обследование дома, на его основе разработали и согласовали с собственниками проектно-сметную документацию. Как только позволят погодные условия, ремонт будет начат незамедлительно.

Отметим, что стоимость работ составит 32 млн рублей. Из них более 19 млн направят на ремонт фасад, почти 9 млн на ремонт несущих конструкций и более 4 млн рублей на крышу.

Также в фонде каптального ремонта сообщили, что собственники дома в заявительном порядке перенесли сроки ремонта с 2043 года. Для этого собрали 80% стоимости дома.

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