2018-11-20T19:39:29+03:00
Происшествия

В Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину

Дмитрий Веприков пропал 10 ноября
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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52-летний житель поселка Сылва Пермского района Дмитрий Веприков ушел из дома еще 10 ноября и с тех пор его никто не видел. Раньше он никогда надолго не уходил.

Родственники вначале разыскивали мужчину самостоятельно – проверили окружающую территорию, обзвонили все больницы. Жена Дмитрия Анатольевича обратились в полицию с заявлением о пропаже мужа.

Потом к поискам подключились волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». Сообщение о пропаже человека разместили по социальным сетям.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза темно-карие, волосы прямые, черные. Особая примета: хромает на левую ногу. Мужчина был одет в зеленый пуховик с капюшоном и синие джинсы, на нем были зелено-коричневая шапка и черные ботинки. Также на нем были надеты темно-серый свитер, темно-синий пуловер, бежевый пуловер и тельняшка.

Если вы видели Дмитрия Веприкова или знаете, где он может находиться, позвоните по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.

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