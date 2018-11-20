Девять домов добавили, один – выкинули: за счет бюджета отремонтируют фасады 58 зданий в центре Перми

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-20T17:40:55+03:00

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Фасады домов в центре Перми будут ремонтировать в течение трех лет - до 2021 года. Такое решение приняли депутаты городской Думы. Также они единогласно проголосовали за то, чтобы в список зданий, которые приведут в порядок к 300-летию Перми, были добавлены еще девять.

Напомним, изначально к 300-летию города собирались привести в порядок фасады домов на Комсомольском проспекте. Однако позже туда включили еще шесть домов по улице на Героев Хасана: №№1, 3, 4, 5, 7, 8 и два по улице Краснова: №26 и №28.

А во вторник, 20 ноября, депутаты еще расширили список. В него добавили шесть домов по улице Петропавловской, выходящие фасадами на эспланаду: №№83, 85, 87, 89, 91 и 93, еще два дома по улице Петропавловской, №37, №46 - которые расположены в квартале, прилегающем к Комсомольскому проспекту, и здание по Куйбышева, 9, где раньше находилась «Хромая лошадь», а теперь - МФЦ.

А дом №86 по Комсомольскому проспекту из списка убрали. Дело в том, что капитальный ремонт этого здания будет проводить администрация города Перми по решению суда.