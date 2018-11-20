2018-11-20T17:35:46+03:00
Общество

«Надо менять такую идеологию!» Губернатор Прикамья пообещал, что за освещение дворов в городе будут платить муниципалитет, а не жильцы

Максим Решетников посетовал, что на неосвещенных улицах в темное время портится настроение
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Жителям многих домов впору ходить по вечерам как Диогену, с фонарем. Фото: Картина Иоганна Тишбейна "Диоген искал человека".Жителям многих домов впору ходить по вечерам как Диогену, с фонарем. Фото: Картина Иоганна Тишбейна "Диоген искал человека".
Изменить размер текста:

Во время прямой линии, которую губернатор Пермского края провел на своей странице в Instagram, Максим Решетников предложил изменить подходы в освещении внутридомовых территорий.

- Я очень много езжу по дворам, спрашиваю, почему так мало света? – рассказал он. - Выяснилось, что в Перми и других муниципалитетах существует такая политика - внутридворовое освещение возложить на жителей дома. В результате жильцы платят за это освещение, счета приходят ощутимые, поэтому управляющие компании, ТСЖ начинают экономить на освещении. В итоге снижается уровень безопасности и комфорта.

По мнению губернатора, терпеть это дальше нельзя.

- У нас длинное темное время суток осенью и зимой, и если света на улице нет, то и настроение у всех ухудшается, - отметил он. - Поэтому надо менять эту идеологию. Муниципалитетам надо брать на себя внутридомовое освещение, выделять на это деньги, ремонтировать сети и максимально освещать все пространства в городе.

Раз уж речь зашла об освещении, губернатору задали и частный вопрос: ему пожаловались, что до сих пор не освещен жилой комплекс «Грибоедовский».

- Я уже давал поручение по этому поводу, - ответил он. – Но, видимо, меня не услышали, потому что обращения приходят до сих пор. Я отфиксировал этот вопрос.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье вторую неделю ищут хромого мужчину
Девять домов добавили, один – выкинули: за счет бюджета отремонтируют фасады 58 зданий в центре Перми
В Перми построят небоскреб высотой в сто метров
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?
Каратистка из Прикамья избила гражданского мужа во время романтического ужина
Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»
В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП
Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей
Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае
Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов
Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье
В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек
В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире
Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка
В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду
В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом
Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов
В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией
В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков
В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии
В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки
В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали