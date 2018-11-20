«Надо менять такую идеологию!» Губернатор Прикамья пообещал, что за освещение дворов в городе будут платить муниципалитет, а не жильцы

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-20T17:35:46+03:00

Максим Решетников посетовал, что на неосвещенных улицах в темное время портится настроение

Изменить размер текста: A A

Во время прямой линии, которую губернатор Пермского края провел на своей странице в Instagram, Максим Решетников предложил изменить подходы в освещении внутридомовых территорий.

- Я очень много езжу по дворам, спрашиваю, почему так мало света? – рассказал он. - Выяснилось, что в Перми и других муниципалитетах существует такая политика - внутридворовое освещение возложить на жителей дома. В результате жильцы платят за это освещение, счета приходят ощутимые, поэтому управляющие компании, ТСЖ начинают экономить на освещении. В итоге снижается уровень безопасности и комфорта.

По мнению губернатора, терпеть это дальше нельзя.

- У нас длинное темное время суток осенью и зимой, и если света на улице нет, то и настроение у всех ухудшается, - отметил он. - Поэтому надо менять эту идеологию. Муниципалитетам надо брать на себя внутридомовое освещение, выделять на это деньги, ремонтировать сети и максимально освещать все пространства в городе.

Раз уж речь зашла об освещении, губернатору задали и частный вопрос: ему пожаловались, что до сих пор не освещен жилой комплекс «Грибоедовский».

- Я уже давал поручение по этому поводу, - ответил он. – Но, видимо, меня не услышали, потому что обращения приходят до сих пор. Я отфиксировал этот вопрос.