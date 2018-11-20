В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-20T15:34:01+03:00

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Пермьстат проанализировал демографическую ситуацию в регионе . По итогам девяти месяцев этого года рождаемость снизилась на 8, 5% (с 24 412 до 22 332 человека) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 1.5% (с 26 490 до 26 886) увеличилась смертность.

Уменьшение числа родившихся наблюдалось на 36 территориях Пермского края. Наиболее сильно упала рождаемость в Гремячинском, Частинском и Сивинском районах. Рост смертности отмечен на 31 территории Прикамья. Серьезно выросли показатели смертности в Уинском (на 29,1%), Усольском (на 24,6%) и Большесосновском (на 23,3%) районах. В Пермском городском округе этот показатель увеличился на 2,9%.

Превышение смертности над рождаемостью сложилось в большинстве районов края. Так, в Гремячинском, Кизеловском районах и в Губахинском городском округе этот перевес составил в 2-3 раза.

Чаще всего умирают от болезней системы кровообращения (50,4%). За девять месяцев 2018 года от внешних причин погибли 2 573 человека. Добровольно ушли из жизни 503 человека.

В то же самое время, младенческая смертность в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 20 человек

Результатом развития демографической ситуации в регионе стала естественная убыль населения, которая составила 4 554 человека.