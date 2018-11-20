На дорогах Прикамья сбили трех лосей

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-20T14:58:13+03:00

С начала года произошло уже 88 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных

Изменить размер текста: A A

Региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщило, что на минувшей неделе произошло три аварии с участием лосей. Все они произошли 13 ноября.

Так, в Большесосновском районе на 17 километре трассы Большая Соснова-Частые легковой автомобиль насмерть сбил пятилетнюю самку лося. На 108 километре автодороги Кунгур-Соликамск в Лысьвенском городском округе легковушка сбила полуторагодовалого самца. Животное также погибло. И, наконец, в Добрянском районе на 55 километре трассы Пермь-Березники под колеса автомобиля бросился лось. После столкновения он выжил и убежал в лес.

В краевом минприроды сообщают, что в этому году на дорогах Пермского края произошло 88 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.

Тем временем, в Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП. В аварии пострадали трое мужчин.