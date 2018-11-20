На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-20T14:54:28+03:00

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АО «Пермская пригородная компания» запускает пилотный проект по продаже билетов с указанием мест в электропоезда «Ласточка» сообщением Пермь – Кунгур и Пермь – Верещагино. Нововведение коснется только вечерних рейсов по пятницам: отправление из Перми в 17:18 и в 19:10 по местному времени соответственно.

Первые «Ласточки», где будут действовать такие проездные документы, отправятся из Перми 23 ноября. Стоимость билета с указанием места не будет отличаться от стоимости обычного билета (без места). Однако оформить его можно будет только по документу, удостоверяющему личность. Для детей до 14 лет – по свидетельству о рождении. При посадке в «Ласточку» пассажир должен предъявить документ, данные которого указаны в билете.

Два инновационных состава ЭС2Г «Ласточка» курсируют на направлениях Пермь – Кунгур и Пермь – Верещагино с 1 ноября. Поезда выполняют утренние и вечерние рейсы. Новые электрички пользуются большой популярностью у жителей Пермского края: за 20 дней ноября на данных маршрутах отмечено увеличение пассажиропотока в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно популярны вечерние рейсы по пятницам: наполняемость вагонов близка к 100%, поэтому количество мест для сидения ограничено.

Наличие у пассажира билета с указанием места гарантирует ему комфортную поездку.

Продажа билетов без указания мест на вечерние рейсы «Ласточек» по пятницам сохранится. С таким билетом пассажир сможет занять любое свободное место в вагоне в момент отправления поезда.

Напомним, проездные документы на пригородные поезда (с указанием и без указания мест) можно приобрести за 10 дней до даты отправления в билетных кассах, через мобильное приложение «Пригород», а также в терминалах самообслуживания АО «ППК» на вокзалах.