2018-11-20T14:51:05+03:00
Общество

Куда исчезают автомобили из дворов без машин?

Компания «Талан» обеспечивает свои объекты подземными паркингами
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Строительство подземного паркинга обходится девелоперам значительно дороже, чем наземного. Многие компании не могут позволить себе реализовать такой проект. Дело в том, что приемлемая для покупателей цена продажи машино-места оказывается ниже себестоимости строительства. Казалось бы, для застройщика это невыгодно, однако, ситуация противоположна. Клиенты выбирают жилье с подземным паркингом, даже если не имеют автомобилей.

– Чтобы организовать наземную парковку, нужно вложить несколько миллионов в благоустройство территории. В случае с подземной, расходы намного выше: себестоимость одного машино-места составляет примерно 800 тысяч рублей. «Строительство подземных паркингов имеет свои особенности. Например, увеличенные пролёты между колоннами для удобства размещения и маневрирования машин. Также при строительстве паркинга необходимо учитывать большие нагрузки от расположенного над ним благоустройства и автотранспорта. Кроме того, требуется устройство надёжной гидроизоляции, установка системы дымоудаления, вентиляции, газоанализа и прочих систем обеспечивающих безопасность пребывания людей в парковке и их эвакуацию. Срок строительства объекта с подземным паркингом на полгода дольше, чем с наземным», – рассказала Марина Коноплева, исполнительный директор компании «Талан-Пермь».

На старте продаж «Талан» реализует машино-места по цене ниже себестоимости – примерно по 600 тыс. рублей. Застройщик не считает такое решение убыточным. По мнению специалистов компании «Талан», для объектов классов «комфорт» и «бизнес» подземная парковка – обязательный атрибут. Благодаря ей, жильцы наслаждаются отдыхом во дворе без машин. А водители спокойны за свои автомобили.

«Люди отдают предпочтение тем объектам, в которых есть подземный паркинг. Даже если человек не собирается покупать машино-место, он понимает, что двор его дома будет просторным и свободным от автомобилей», – пояснила Марина Коноплева.

«Талан» всегда обеспечивает свои объекты подземными паркингами и дворами без машин. На паркинге семейного квартала «Счастье» будет 99 машино-мест. Практика показывает, что автовладельцы быстро приобретают квадратные метры для своих транспортных средств. Например, в первом доме современного квартала «Новый центр» все парковочные места были проданы задолго до сдачи жилья в эксплуатацию. При этом стоимость «квадратов» для автомобилей росла вместе с процентом готовности дома и в конце продаж она достигла 890 тысяч рублей.

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