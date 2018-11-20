Каратистка из Прикамья избила гражданского мужа во время романтического ужина

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-20T14:41:51+03:00

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В Коми-Пермяцком округе романтический вечер превратился в драку. Причем, драку устроила представительница слабого пола. Во время застолья гражданский муж оскорбил свою даму и женщина перешла к решительным действиям. Она не только выставила грубияна за дверь, но и несколько раз ударила его в грудь.

Оскорбленный мужчина решил проучить каратистку. Он пошел в полицию и написал заявление. Женщину вызвали в суд, который выписал ей штраф в 5 тысяч рублей.

Несмотря на предупреждения судебного пристава, женщина не спешила оплачивать штраф. Тогда каратистку снова вызвали в суд и арестовали на восемь суток, сообщили в службе судебных приставов. Простил ли свою даму мужчина, не сообщается.

В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире. Мужчина хотел сбежать, но девушка догнала его и стала избивать палкой.