2018-11-20T14:04:06+03:00
Общество

Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»

Контракт с «Пермпромпроектом» будет заключен до 10 декабря 2018 года
Константин КЯКИНЕН
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АО «ПАИЖК» подвело итоги конкурса на право выполнения проектно-изыскательских работ по «Первому Пермскому микрорайону». Победителем признана компания «Пермпромпроект». Контракт с проектировщиком будет заключен до 10 декабря.

По контракту компания-победитель обязана выполнить проектные работы в течение 150 дней. После прохождения государственной экспертизы будет определена стоимость достройки объекта.

По информации регионального Минстроя, в Пермском крае остается 11 проблемных объектов. В официальном Реестре пострадавших граждан состоит 601 человек. «ПАИЖК» заключил соглашения с тремя ЖСК – это «Первый Пермский микрорайон», а также объекты по ул. Челюскинцев, 23, ул. Толмачева, 16. До конца года планируется создание ЖСК еще по двум «проблемным» объектам: на проспекте Декабристов, 97 в Перми и на ул. Кедровой, 18 в селе Култаево.

Напомним, что первая очередь микрорайона должна быть сдана в третьем квартале 2015 года. В октябре 2018 года дольщики «Первого пермского микрорайона» организовали жилищно-строительный кооператив, что позволило им претендовать на поддержку краевых властей при строительстве объектов.

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