В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:46 2018-11-20T13:47:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Дзержинский райсуд удовлетворил требования прокурора района о приостановлении деятельности манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9) до устранения нарушений правил пожарной безопасности. В ходе проверки надзорным ведомством были выявлены более 90 нарушений.

- Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. - Звук речевого оповещения тихий, голос неразборчивый. Кроме того, приборы управления автоматической пожарной сигнализацией установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. А эвакуационные пути загромождены.

Сотрудники службы судебных приставов опечатали здание.

Тем временем, причиной ночного пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка. В огне погибли три женщины, двое мужчины и маленький ребенок. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.