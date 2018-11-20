В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
Дзержинский райсуд удовлетворил требования прокурора района о приостановлении деятельности манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9) до устранения нарушений правил пожарной безопасности. В ходе проверки надзорным ведомством были выявлены более 90 нарушений.
- Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. - Звук речевого оповещения тихий, голос неразборчивый. Кроме того, приборы управления автоматической пожарной сигнализацией установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. А эвакуационные пути загромождены.
Сотрудники службы судебных приставов опечатали здание.
Тем временем, причиной ночного пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка. В огне погибли три женщины, двое мужчины и маленький ребенок. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.