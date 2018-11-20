В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-20T13:22:26+03:00

Изменить размер текста: A A

20 ноября утром в 4.25 в Мотовилихинском районе Перми внедорожник БМВ Х5 врезался в опору линии электропередач. Кампания молодых людей ехала по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина в направлении улицы Грибоедова.

Как сообщили нам в пресс-службе краевого ГИБДД, неустановленный водитель иномарки сильно превысил скорость и наехал на бордюрный камень. После этого машину отбросило на опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали трое мужчин. 31-летнего и 32-летнего пассажира госпитализировали в больницу, а еще одному 32-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняет личность водителя внедорожника.

Тем временем, три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на трассе Чайковский - Кукуштан. Водитель «Фиата Дукато» превысил скорость и микроавтобус улетел в кювет.