2018-11-20T13:22:26+03:00
Происшествия

В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП

В аварии пострадали трое мужчин
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГИБДД по Пермскому краюфото: ГИБДД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

20 ноября утром в 4.25 в Мотовилихинском районе Перми внедорожник БМВ Х5 врезался в опору линии электропередач. Кампания молодых людей ехала по улице Старцева со стороны бульвара Гагарина в направлении улицы Грибоедова.

Как сообщили нам в пресс-службе краевого ГИБДД, неустановленный водитель иномарки сильно превысил скорость и наехал на бордюрный камень. После этого машину отбросило на опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали трое мужчин. 31-летнего и 32-летнего пассажира госпитализировали в больницу, а еще одному 32-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняет личность водителя внедорожника.

Тем временем, три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии на трассе Чайковский - Кукуштан. Водитель «Фиата Дукато» превысил скорость и микроавтобус улетел в кювет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?
Каратистка из Прикамья избила гражданского мужа во время романтического ужина
Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»
В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей
Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае
Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов
Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье
В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек
В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире
Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка
В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду
В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом
Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов
В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией
В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков
В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии
В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки
В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали