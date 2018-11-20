Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей
В Перми будут судить генерального директора ЗАО «Электротехническая компания». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, руководитель организации с июня 2011 года по июль 2012 года без одобрения совета директоров самостоятельно принимал решения о совершении сделок с ООО «Электротехническая корпорация «КАМА». Всего с расчетных счетов электротехнической компании были переведены более 1,4 млрд. рублей. Более 586 млн. рублей фактически присвоены и растрачены обвиняемым, сообщили в краевой прокуратуре.
В результате у ЗАО «ЭТК» возникли просрочки по обязательствам перед коммерческими и кредитными организациями, резко ухудшилась платежеспособность. Все это привело к ликвидации производственной базы предприятия.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество мужчины и его родственников на сумму 120 млн. рублей, изъято имущества на общую сумму 160 млн. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский районный суд Перми.