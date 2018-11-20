2018-11-20T13:08:47+03:00
Общество

Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей

Это привело к ликвидации производственной базы предприятия
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми будут судить генерального директора ЗАО «Электротехническая компания». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель организации с июня 2011 года по июль 2012 года без одобрения совета директоров самостоятельно принимал решения о совершении сделок с ООО «Электротехническая корпорация «КАМА». Всего с расчетных счетов электротехнической компании были переведены более 1,4 млрд. рублей. Более 586 млн. рублей фактически присвоены и растрачены обвиняемым, сообщили в краевой прокуратуре.

В результате у ЗАО «ЭТК» возникли просрочки по обязательствам перед коммерческими и кредитными организациями, резко ухудшилась платежеспособность. Все это привело к ликвидации производственной базы предприятия.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество мужчины и его родственников на сумму 120 млн. рублей, изъято имущества на общую сумму 160 млн. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Свердловский районный суд Перми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском крае снижается рождаемость и увеличивается смертность
На дорогах Прикамья сбили трех лосей
На пятничные рейсы «Ласточек» из Перми будут продавать билеты с указанием мест
Куда исчезают автомобили из дворов без машин?
Каратистка из Прикамья избила гражданского мужа во время романтического ужина
Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»
В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП
Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае
Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов
Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье
В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек
В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире
Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка
В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду
В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом
Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов
В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией
В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков
В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии
В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки
В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали