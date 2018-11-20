2018-11-20T12:43:54+03:00
Происшествия

Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае

Водитель «Фиата Дукато» превысил скорость и микроавтобус улетел в кювет
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД по Пермскому краюфото: ГИБДД по Пермскому краю
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Авария произошла 19 ноября в 11.35 на автодороге Чайковский - Кукуштан. Рейсовый автобус, который двигался из Чайковского, улетел в кювет.

- По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса «Форд Дукато» нарушил правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, - Он не принял во внимание дорожные условия, превысил скорость и допустил занос в левый кювет.

В результате ДТП пострадали три пассажира рейсового автобуса - 64-летняя женщина и 31-летний и 24-летний мужчины.

За 10 месяцев текущего года на территории Пермского края по вине водителей автобусов зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 105 получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель автобуса должен вести транспортное средство во много раз аккуратнее, четко соблюдая дорожные правила. Особое внимание необходимо уделять скоростному режиму, не совершать опасных маневров, учитывать погодные изменения и состояние дорожного полотна.

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