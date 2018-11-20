Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-20T11:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермские таможенники задержали гражданина России, который пытался провезти 18 тысяч долларов. Пассажир рейса Пермь-Тбилиси следовал по «зеленому» коридору, таможенную декларацию не предъявлял.

- У гражданина были обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в общей сумме 18 тысяч долларов США, - рассказали в пресс-службе Пермской таможни. - При этом норма единовременного вывоза без письменного декларирования составляет только 10 тысяч долларов.

Таким образом, 10 тысяч долларов таможенники вернули россиянину, а 8 тысяч были изъяты. Россиянин пояснил, что день вез в Тбилиси для личного пользования, таможенную декларацию не заполнял.

По факту провоза незадекларированных средств было возбуждено уголовное производство.

Пермская таможня обращает внимание на систему «двойного» коридора в аэропорту «Большое Савино». Таможенники напоминают пассажирам, пересекающим границу, о необходимости ознакомления с правилами провоза товаров, валюты и ценностей.