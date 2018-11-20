2018-11-20T10:45:52+03:00
Происшествия

Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье

47-летний житель Лысьвы превратил гараж в склад нелегальной продукции
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Лысьве сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции остановили автомобиль 47-летнего местного жителя. В ходе осмотра стражи порядка обнаружили и изъяли порядка 50 пол-литровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Полицейские выяснили, что предприниматель арендует гаражный бокс в поселке Орджоникидзе. Приехав туда, полицейские обнаружили и изъяли еще свыше 2500 бутылок со спиртосодержащей жидкостью. На емкостях имелись федеральные специальные марки с признаками подделки, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Закупка, хранение и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере».

Накануне мы писали, что в Пермском крае конфисковали более 20 тысяч литров поддельного алкоголя. Сотрудниками полиции было возбуждено 26 уголовных дел.

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