2018-11-20T09:56:05+03:00
Происшествия

В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире

Мужчина хотел сбежать, но девушка догнала его и стала избивать палкой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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23-летней пермячке грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений соседу по коммунальной квартире.

Сначала они вместе выпивали в коммунальной квартире в микрорайоне Голованово краевого центра вместе с мужчиной и его женой. Затем у 23-летней девушки возник конфликт с мужчиной. Девушка несколько раз ударила мужчину, тот попытался сбежать. Но женщина догнала его, взяла палки и стала избивать. 38-летний мужчина был госпитализирован. Девушка дала признательные показания.

- Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Тем временем, в Прикамье молодой человек украл у девушки зарплату на вечеринке.

Суровая пермская девушка догнала соседа и покалечила.

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