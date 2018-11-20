2018-11-20T09:40:19+03:00
Происшествия

Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка

В огне погибли три женщины, двое мужчины и маленький ребенок
Константин КЯКИНЕН
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фото: Антон Сыров/"Чусовой ЧП Новости"фото: Антон Сыров/"Чусовой ЧП Новости"
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В МЧС России по Пермскому краю сообщили, что причиной ночного пожара в Чусовом на улице Новостроящаяся стала неисправная электропроводка. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в сарае.

- На месте пожара работало 3 звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Из-за интенсивного горения войти внутрь дома не представлялось возможным. Пожар тушили 13 единиц техники и 34 человек личного состава. От МЧС 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, в огне погибли шесть человек - три женщины, двое мужчин и полуторагодовалый ребенок. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, в Чусовом состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района. На нем было принято решение об установлении особого противопожарного режима на территории района.

На месте продолжают работать дознаватели. Эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают точную причину пожара.

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