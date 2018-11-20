2018-11-20T09:28:14+03:00
Общество

В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду

Рабочие, которые там делали ремонт, громко матерились, курили и сильно шумели
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница дома по ул. Сысольской в Кировском районе Перми обратилась в суд на ТСЖ «Медик». Товарищество собственников жилья без разрешения жильцов сдало помещение подвала в аренду. После этого там начались ремонтные работы. Жильцы дома неоднократно жаловались в ТСЖ на сильный запах табака, шум и громкую нецензурную брань. Однако руководство товарищества жалобы оставляли без внимания.

В суде выяснилось, что октябре 2017 года между ТСЖ «Медик» и ООО «Полярис» был заключен договор аренды подвальных помещений 10-этажного жилого дома. С этого времени в подвале стали проводиться ремонтные работы, помещение использовалось для переодевания, хранения рабочей одежды и инвентаря, сообщили в пресс-службе краевого суда.

ТСЖ принял решение об аренде подвала без согласования с собственниками жилья. Поэтому Кировский районный суд Перми признал действия ТСЖ «Медик» незаконными. Исковые требования жительницы дома удовлетворены. С выводами суда согласилась судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда.

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