2018-11-20T07:50:16+03:00
Общество

В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек

Больше трети из них работают на обрабатывающих предприятиях
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Неутешительную статистику приводит Пермьстат. В четвертом квартале этого года будут сокращены до 1700 человек. Причем 34,9% заняты в организациях обрабатывающих производств.

В третьем квартале в режиме неполного рабочего времени работали 22,4 тыс. человек, из них большая часть (82,6%) – по соглашению между работником и работодателем. На 16,6% увеличилась численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы.

По различным причинам из организаций выбыло 43,3 тыс. работников (на 3,1% меньше, чем вo II квартале). 70% сотрудников были уволена по собственному желанию. Среди них - работники обрабатывающих производств (17,7%), образования (15,5%) и торговли (15,4%).

По сведениям организаций к концу III квартала 2018 года на вакантные рабочие места требовалось более 13 тысяч человек. Больше всех требуются сотрудники в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также социального обеспечения (26,7% всех вакансий).

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