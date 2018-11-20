2018-11-20T06:56:20+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом

На месте происшествия работают следователи-криминалисты
Константин КЯКИНЕН
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фото: Антон Сыров/"Чусовой ЧП Новости"фото: Антон Сыров/"Чусовой ЧП Новости"
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Ужасная трагедия произошла в ночь на 20 ноября в Чусовом. Шесть человек погибли при пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме. В числе погибших маленький ребенок полутора лет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Следственным отделом по городу Чусовой СУ СКР России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Частный деревянный дом на ул. Новостроящаяся в Чусовом загорелся в 0.55 в ночь на 20 ноября. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Целый час пожарные боролись с огнем, и только в 1.54 им удалось ликвидировать горение. По данным следствия, на пожаре погибли три женщины, двое мужчин и один малолетний ребенок.

- На месте происшествия работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов, эксперты, пожаротехник, следователи с высокотехнологичной криминалистической техникой, - рассказали в следственном комитете. - При осмотре тел на месте следов насилия не обнаружено.

Расследование уголовного дело взято под личный контроль руководителем следственного управления.

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