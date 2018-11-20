2018-11-20T06:43:20+03:00
Общество

Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов

Он подписал контракт с издательством «Фолиант»
Константин КЯКИНЕН
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Рассказы Павла Селукова с удовольствием читают пермяки в Фейсбуке. Писатель пишет о своей родной Пролетарке, Перми 90-х годов. Рассказы подкупают своей искренностью и правдивостью.

Теперь у поклонников его творчества появится возможность приобрести сборник его рассказов. Писатель подписал контракт с издательством «Фолиант».

25 ноября пермяки смогут познакомиться с творчеством Павла Селукова в Доме актеров в Перми. «Час прозаиков» начнется в 18 часов.

Кроме того, 30 ноября Павел Селуков будет представлен московским читателям в литературном шоу «Как жить дальше» в доме поэтов.

- Актриса прочитает мой рассказ, - написал автор в Фейсбуке. - Взволнован. В Москве дело будет. Сходите кто-нибудь, потом расскажете в красках.

Тем временем, Прокуратура Пермского края проводит конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

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