2018-11-20T06:29:01+03:00
Происшествия

В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией

Мужчина уже не раз уходил из дома и пропадал
Константин КЯКИНЕН
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77-летний Леонард Евгеньевич Россинский ушел из дома в лес в микрорайоне Верхняя Курья 19 ноября около 11 часов утра. С тех пор местонахождение его неизвестно. Пенсионер страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры поискового отряда Ирины Бухановой накануне вечером вышли на поиски пожилого человека.

Приметы мужчины: на вид 75-80 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, сутулится.

Был одет в вязаную шапочку «Лыжня России-2017», белую тряпичную куртку, черные штаны и черные кроссовки с красной полоской.

Пенсионер страдает деменцией и потерей памяти и уже уходил из дома. В октябре полиция и волонтеры отыскали мужчину возле поселка Лобаново. Пожилой мужчина сильно устал и замерз, но был живой. Родные надеются, что и в этот раз его найдут.

Тех, кто желает присоединиться к поискам пенсионера, волонтеры просят позвонить по телефону координатора поисков 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82 (Ксения).

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