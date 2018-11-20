2018-11-20T06:14:23+03:00
Происшествия

В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков

Четверо парней несколько дней раскатывали на ворованном авто по Добрянскому району
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля. В августе 2018 года двое 17-летних и двое 16-летних парней ночью заметили припаркованный на одной из улиц Добрянки автомобиль. Они решили угнать его, чтобы покататься. Несколько дней ребята гоняли на машине по Добрянскому району, пока их не задержала полиция.

Следствие завершено, материалы дела направлены в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что бывшие сотрудники полиции обвиняются в растрате бюджетных средств. В 2015 году двое полицейских контролировали расход и распределение горюче-смазочных материалов полка патрульно-постовой службы. Стражи правопорядка договорились со своими коллегами о завышении показателей суточного пробега, расхода топлива, а также о фальсификации сведений об использовании служебного транспорта. Своими действиями обвиняемые причинили ущерб на сумму более 679 тыс. рублей.

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