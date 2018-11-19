2018-11-19T17:45:42+03:00
Общество

В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки

Кинолог с собакой обследовали подозрительный пакет
Андрей МАТЛИН
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Тревога оказалась ложной.Тревога оказалась ложной.
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В Перми в понедельник сотрудники полиции оцепили офис одного из банков, расположенный на улице 1905 года. Из него срочно вывели всех посетителей и банковских работников.

- Нам поступило сообщение о подозрительном пакете, который был обнаружен в административном здании в Мотовилихинском районе, - подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Возле здания было выставлено оцепление, сотрудники и посетители офиса эвакуированы. После этого помещения обследовал кинолог со служебной собакой.

Подозрения о том, что в банке могут находиться взрывчатые вещества, не подтвердились.

- После обследования оставленного кем-то пластикового пакета было установлено, что каких-либо опасных веществ или устройств в нем не содержится, - сообщили в полиции. – Оцепление было снято, банковские работники смогли вернуться на свои рабочие места.

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