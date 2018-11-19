2018-11-19T15:50:03+03:00
Происшествия

В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали

Поступило сообщение о подозрительном предмете
Константин КЯКИНЕН
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фото: группа "Подслушано Пермь" "ВКонтакте"фото: группа "Подслушано Пермь" "ВКонтакте"
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В Перми на улице 1905 года оцепили банк. Поступило сообщение о подозрительном предмете. Сейчас на месте происшествия работает кинолог с собакой. Всех посетителей и работников банка эвакуировали.

Ранее мы писали, что в Очерском районе пропавшего мужчину нашли кинолог с собакой. 10 ноября в Очере в полицию обратился взволнованный мужчина и сообщил, что у него накануне пропал брат. 64-летний мужчина не выходит на связь, никто не знает, где он может находиться. Он ушел и никому ничего не сказал. Овчарка Чара взяла след и привела к заброшенному дому на одной из улиц деревни в Очерском районе, где и был обнаружен потерявшийся мужчина. Он был удивлен, когда к нему нагрянули гости, он просто не догадывался, что его могут искать.Мужчина жив. его здоровью ничего не угрожает.

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